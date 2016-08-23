

Çavuşoğlu da darbe girişiminin hemen ardından gerek Linkevicius gerek Litvanya Cumhurbaşkanı'nın, açıklamalarıyla net bir şekilde Türk demokrasisine çok güçlü destek verdiklerini belirterek, AB ülkelerinden dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmesi dolayısıyla da mevkidaşına teşekkür etti. Avrupa'da bazı kesimlerin darbe girişiminin vahametini anlayamadığını ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Tüm bu negatif açıklamalar bizde, bazı ülkelerin darbe girişiminin başarısız olduğundan üzüntü duydukları izlenimini bıraktı. Dolayısıyla esasen Türk halkı bu darbe girişimini durdurarak Avrupa'ya yansıyabilecek bir istikrarsızlığın önüne geçmiştir.



Türkiye her zaman bulunduğu stratejik konumla ve oynadığı rolle Avrupa'nın ekonomik büyümesi, istikrarı ve güvenliğine çok önemli bir katkı sağlamıştır. Ama maalesef bazı Avrupa ülkeleri bunu görmezden geldi. Görüşmemizde bu darbe girişiminin arkasında kimin olduğunu ve girişime karşı hangi adımları attığımızı aktardım”



Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin DAEŞ'in yabancı savaşçı kaynağını kuruttuğu için terör örgütünün birinci hedefi olduğunu kaydetti.