O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çavuşoğlu: ab vehameti anlamadı

ÇAVUŞOĞLU: AB VEHAMETİ ANLAMADI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk kez AB üyesi bir ülkeden Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde ziyaret yapıldı. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, dün Ankara'ya gelerek temaslarda bulundu.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 09:52
Puan Ver : Çavuşoğlu: Ab Vehameti Anlamadı(0/10)


Çavuşoğlu da darbe girişiminin hemen ardından gerek Linkevicius gerek Litvanya Cumhurbaşkanı'nın, açıklamalarıyla net bir şekilde Türk demokrasisine çok güçlü destek verdiklerini belirterek, AB ülkelerinden dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmesi dolayısıyla da mevkidaşına teşekkür etti. Avrupa'da bazı kesimlerin darbe girişiminin vahametini anlayamadığını ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm bu negatif açıklamalar bizde, bazı ülkelerin darbe girişiminin başarısız olduğundan üzüntü duydukları izlenimini bıraktı. Dolayısıyla esasen Türk halkı bu darbe girişimini durdurarak Avrupa'ya yansıyabilecek bir istikrarsızlığın önüne geçmiştir.

Türkiye her zaman bulunduğu stratejik konumla ve oynadığı rolle Avrupa'nın ekonomik büyümesi, istikrarı ve güvenliğine çok önemli bir katkı sağlamıştır. Ama maalesef bazı Avrupa ülkeleri bunu görmezden geldi. Görüşmemizde bu darbe girişiminin arkasında kimin olduğunu ve girişime karşı hangi adımları attığımızı aktardım”

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin DAEŞ'in yabancı savaşçı kaynağını kuruttuğu için terör örgütünün birinci hedefi olduğunu kaydetti.








Etiketler: Çavuşoğlu  Ab  Vehameti  Anlamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER