Fenerbahçe Bayrağı Köprüye Yeniden Asıldı
İran Dışışleri Bakanlığı'ndan Flaş Türkiye Açıklaması!
Diyarbakır'da 4 İlçede Terör Operasyonu
Rakka'da 48 Saatte 70 Sivil Öldü!
Ygs'ye Kol Saati İle Giren Öğrenci Hakkında Karar!
Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesinde Grev Kararı!
Cavcav'dan Transfer Açıklaması
Bu Mahallenin Muhtarı Soyadı Gibi Hamarat
Ünlü Sanatçı Serdar Ortaç'a Dava Açtı
Diyarbakır'da Büyük Operasyon
Dikkat! Size De Tip-2 Diyabet Teşhisi Konulmuş İse...
Nusret, 2 Milyon Dolara Zorlu Center Residence'dan Ev Aldı
Satış İhalesine Kimse Katılmadı
Ab İle İlişkilerde 'yeni Dönem'!
Kanser Mücadelesine Sanat Motivasyonu
Acil Serviste Dehşet!
Numan Kurtulmuş'tan Ohal Komisyonu Açıklaması
Suriyeli Aşiretler, Pyd'ye Karşı Harekete Geçiyor
Ab'den Flaş Türkiye Açıklaması

cavcav'dan transfer açıklaması

CAVCAV'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Dış transferde de kararlı adımlarla kadromuzu güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 16:27
Puan Ver : Cavcav'dan Transfer Açıklaması(8/10)10


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde kulüp başkanı Murat Cavcav, iyi oyunla 3 puanı elde ettiklerini söyledi.



Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi oyuna rağmen sonuç alamadıklarını ancak bu kez kazandıklarını belirterek, "İyi oyunumuzu 3 puanla süsledik. Ligde erken rahatladık ama işimiz daha bitmedi, demiştik. Şimdi önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Sezonu 3 puanla bitirmek, taraftarımızı tatile 3 puanla göndermek açısından önemsediğimiz bir maç. İnanıyorum ki futbolcu arkadaşlarımız da bizlere bu hediyeyi verecekler." ifadelerini kullandı.



Gelecek sezon için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Cavcav, "Önce iç transferde Hopf ve Palitsevich ile görüşüp sözleşmemizi uzattık. Görüşmelerimizi sürdürdüğümüz oyuncular da var. Yine dış transferde de attığımız adımlar mevcut. Teknik ekiple uyumlu bir çalışma halindeyiz. Dış transferde de kararlı adımlarla kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Yaz ayları bizim için yoğun geçecek. Bu mesaiye Kasımpaşa galibiyeti ile mutlu başlamak istiyoruz." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cavcav  Dan  Transfer  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER