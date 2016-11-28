

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 112-108 yenerek art arda 4. galibiyetine ulaştı.







NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Cleveland, Wells Fargo Center'da konuk olduğu Philadelphia'yı 112-108 mağlup ederek art arda 4. olmak üzere 13. maçını kazandı. Cavaliers'ta LeBron James 26 sayı, 13 asist, 10 ribauntla "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kyrie Irving'in 39 sayıyla maçın en skoreri olduğu Cavaliers'ta Kevin Love 25 sayı, 11 ribaunt ve Tristan Thompson 12 sayı, 12 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.







Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan Philadelphia'da ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 13 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle mücadele etti. Ev sahibi ekipte Joel Embiid 22, Jahlil Okafor 14, Gerald Henderson 13, Sergio Rodriguez 12 sayı attı.







kaynak:fanatik