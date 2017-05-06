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cavaliers konferans finaline yaklaştı

CAVALİERS KONFERANS FİNALİNE YAKLAŞTI

NBA'de Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-94 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 13:17
Puan Ver : Cavaliers Konferans Finaline Yaklaştı(9/10)11


Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-94 yenerek seriyi 3-0 yaptı.



NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Konferans yarı final serisinin 3. maçında Air Canada Centre'da Raptors'a konuk olan son şampiyon Cavaliers, 115-94 galip gelerek seriyi 3-0'a getirdi.



Cavaliers'ta LeBron James, 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kevin Love ve Kyrie Irving 16'şar sayı attı.



Serinin 4. maçına da ev sahipliği yapacak Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 37 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



 



kaynak:sabah








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