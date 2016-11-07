ÇATLI'NIN KIZI: BABAMLA İLGİLİ VEREMEYECEK HESABIMIZ YOK
Abdullah Çatlı'nın kızı babasının 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle katıldığı bir sempozyumda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Abdullah Çatlı'nın 20'nci ölüm yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda sempozyum düzenlendi.
Sempozyuma, Susurluk'ta 6 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen kazada ölen Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı, kardeşi Zeki Çatlı, kızları Gökçen ve Selcen Çatlı katılı. Sempozyumda Abdullah Çatlı'nın yaşamının anlatıldığı bir de sinevizyon gösterimi sunuldu. Abdullah Çatlı'nın büyük kızı Gökçen Çatlı, Nevşehir'de bu yıl düzenlenen anma programına katkı sağlayan valilik ve belediyeye teşekkür etti.
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