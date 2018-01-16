Portekiz Ligi'nde Estoril ile Porto'yu karşı karşıya getiren maç, deplasman tribünlerinin çökme tehlikesi geçirmesi üzerine yarıda kaldı.

Maça iyi başlayan Estoril soyunma odasına Eduardo'nun serbest vuruştan attığı golle önde gitmişti. Devre arasında yeni inşa edilen deplasman tribünün duvarı ve zemininde geniş çatlaklar oluştuğu görüldü. Durumun yetkililere haber verilmesiyle birlikte ortaya bu görüntüler çıktı.

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Porto taraftarı tribünün çökme tehlikesine karşı sahaya alındı. Uzun bir bekleyişin ardından yetkililer taraftarları yeniden tribüne almanın tehlikeli olacağına karar verdi. Bunun üzerine hakem maçı tatil etti.

Kaynak: haberinburada