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Çatlama sesini duyan taraftar kaçacak delik aradı

ÇATLAMA SESİNİ DUYAN TARAFTAR KAÇACAK DELİK ARADI

Portekiz Liginde oynanan maçta, stattan gelen seslerin ardından duvarların çatlamasıyla birlikte taraftarlar sahanın içine kaçtı.

Tarih : 16 Ocak 2018, 11:50
Puan Ver : Çatlama Sesini Duyan Taraftar Kaçacak Delik Aradı(8/10)4

Portekiz Ligi'nde Estoril ile Porto'yu karşı karşıya getiren maç, deplasman tribünlerinin çökme tehlikesi geçirmesi üzerine yarıda kaldı.

Maça iyi başlayan Estoril soyunma odasına Eduardo'nun serbest vuruştan attığı golle önde gitmişti. Devre arasında yeni inşa edilen deplasman tribünün duvarı ve zemininde geniş çatlaklar oluştuğu görüldü. Durumun yetkililere haber verilmesiyle birlikte ortaya bu görüntüler çıktı.

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Porto taraftarı tribünün çökme tehlikesine karşı sahaya alındı. Uzun bir bekleyişin ardından yetkililer taraftarları yeniden tribüne almanın tehlikeli olacağına karar verdi. Bunun üzerine hakem maçı tatil etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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