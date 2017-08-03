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Çatıya Çıkan 1 Tonluk Boğa, Ekiplere Ter Döktürdü

ÇATIYA ÇIKAN 1 TONLUK BOĞA, EKİPLERE TER DÖKTÜRDÜ

Hindistan'da itfaiyecilerin, iki katlı bir binanın çatısından 1 ton ağırlığındaki boğayı özenle indirmek için verdikleri mücadele kameraya böyle yansıdı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Çatıya Çıkan 1 Tonluk Boğa, Ekiplere Ter Döktürdü(9/10)5

Hindistan'da bir evin çatısına çıkan boğa, ev sahibine ve itfaiye ekiplerine ter döktürdü. İki saat süren çalışmanın ardından boğa kendi kendinde merdivenden inip uzaklaştı.

1 TON AĞIRLIĞINDAKİ BOĞA, KORKUP ÇATIYA ÇIKTI

Eve girmeye çalışırken içeride birileri olduğunu görüp paniğe kapılan boğa, kaçacak bir yer bulamayınca merdivenleri tırmanıp çatıya çıktı. 52 yaşındaki Ramesh Banjara isimli şahıs, evinin çatısına çıkan boğayı ekiplere ihbar etti. İtfaiye ekipleri bir saat boyunca boğayı hareket ettirmeye çalıştı.

"2 SAATİN SONUNDA KENDİ KENDİNE MERDİVENDEN İNDİ"

Merdivenden indirme çabaları sonuç vermeyince, itfaiye ekipleri boğayı halatlarla çatıdan indirmeye karar verdi. Ancak çok ağır olduğu için bu da işe yaramadı ve korkan hayvanı geri çekip su vererek sakinleştirmeleri gerekti. İtfaiyecilerden biri, "Sabırla boğanın rahatlamasını bekledik. İki saat süren bekleyişin ardından kendi kendine merdivenlerden indi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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