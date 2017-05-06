ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ'NİN DETAYLARI BELLİ OLUYOR
Reuters'da yer alan habere göre, bölge 6 ay boyunca korunacak ve eğer garantör ülkeler kabul ederse, sürenin otomatik olarak uzatılabilecek.
Reuters'da yer alan habere göre, bölge 6 ay boyunca korunacak ve eğer garantör ülkeler kabul ederse, sürenin otomatik olarak uzatılabilecek.
Haberde yayınlanan muhtırada, çatışmasızlık bölgelerine dair anlaşma Suriye rejimine bağlı güçleri ve silahlı muhaliflerin, hava saldırıları da dahil tüm çatışmaları durdurmasını kapsadığı bildirildi.
TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE
Anlaşmada yer alan maddede, garantör ülkelerin, ateşkes rejiminin çatışan taraflar tarafından uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağını; güvenli bölgelerin içerisi ve dışarısında DEAŞ, El Nusra ve El Kaide veya DEAŞ ile ve BMGK tarafından terör örgütü olarak kabul edilen tüm örgütlerle bağlantılı her türlü kişi, grup, oluşum, kuruluşlarla mücadeleyi sürdürmeye yönelik tüm tedbirleri alacağını; şimdiye kadar katılmamış olan silahlı grupların ateşkes rejimine katılmalarını sağlamaya yönelik çabalarına devam edeceğini taahhüt ettiği bildirildi.
4 HAZİRAN'A KADAR GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
Garantör ülkelerin, ayrıca, güvenli bölgelerin ve güvenlik şeridinin haritalarını çıkarılmasına yönelik çalışmaların tamamlanması ve terör örgütleriyle silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılması için 4 Haziran 2017'ye kadar adımlar atacağı belirtildi.
kaynak:sabah
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