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çatışmalarda yaralanan 7 öso askeri kilis'e getirildi

ÇATIŞMALARDA YARALANAN 7 ÖSO ASKERİ KİLİS'E GETİRİLDİ

Suriye'nin Halep kentinde bağlı El Bab ilçesi kırsalında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 7 ÖSO askeri Kilis'e getirildi.

Tarih : 15 Mart 2017, 16:42
Puan Ver : Çatışmalarda Yaralanan 7 Öso Askeri Kilis'e Getirildi(7/10)6


Halep kentine bağlı El Bab'ın doğusunda ÖSO ile PYD arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 7 Suriyeli, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilen ÖSO askerleri tedavi altına alındı.



 



kaynak:gazetevatan








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