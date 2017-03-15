ÇATIŞMALARDA YARALANAN 7 ÖSO ASKERİ KİLİS'E GETİRİLDİ
Suriye'nin Halep kentinde bağlı El Bab ilçesi kırsalında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 7 ÖSO askeri Kilis'e getirildi.
Halep kentine bağlı El Bab'ın doğusunda ÖSO ile PYD arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 7 Suriyeli, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilen ÖSO askerleri tedavi altına alındı.
kaynak:gazetevatan
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