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çatışma sonrası idil'de geniş çaplı operasyon

ÇATIŞMA SONRASI İDİL'DE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonrası çıkan çatışma geniş çaplı operasyonun başlamasıyla devam ediyor...

Tarih : 13 Aralık 2015, 10:29
Puan Ver : Çatışma Sonrası İdil'de Geniş Çaplı Operasyon(5/10)6


Şırnak'ın İdil ilçesinde hendek ve barikatların bulunduğu iki mahalleye operasyon düzenleyen polise teröristler tarafından ateş açılması üzerine çatışma çıktı.



Edinilen bilgilere göre, İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hendek ve barikatların bulunduğu Yeni ve Turgut Özal mahallelerine saat 22.00 sıralarında geniş çaplı operasyon düzenledi.



Zırhlı araçlarla mahallelere giren polise, barikatların arkasında pusulanan teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.



Bunun üzerine çatışma çıktı. İlçedeki çatışmaların sürdüğü öğrenildi.








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