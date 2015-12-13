

Şırnak'ın İdil ilçesinde hendek ve barikatların bulunduğu iki mahalleye operasyon düzenleyen polise teröristler tarafından ateş açılması üzerine çatışma çıktı.







Edinilen bilgilere göre, İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hendek ve barikatların bulunduğu Yeni ve Turgut Özal mahallelerine saat 22.00 sıralarında geniş çaplı operasyon düzenledi.







Zırhlı araçlarla mahallelere giren polise, barikatların arkasında pusulanan teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.







Bunun üzerine çatışma çıktı. İlçedeki çatışmaların sürdüğü öğrenildi.