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ÇATIŞMA ÇIKTI, 1 POLİS YARALI !


ÇATIŞMA ÇIKTI, 1 POLİS YARALI !
Tarih : 25 Kasım 2015, 14:57
Puan Ver : Çatışma Çıktı, 1 Polis Yaralı !(10/10)7


Şırnak'ın İdil İlçesi'nden geçen Çevre Yolu'nda devriye görevi yapan polis aracına PKK'lı teröristler silah ve el yapımı patlayıcıyla saldırması sonucu çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 polis memuru yaralandı. Bölgede çatışma sürüyor.



İdil İlçesi'nden geçen Çevre Yolu'nda devriye görevi yapan polis ekiplerine, bugün saat 12.00 sıralarında teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açılıp, el yapımı patlayıcı atıldı. 








Etiketler: Çatışma  Çıktı  1  Polis  Yaralı      haber

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