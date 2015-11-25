

Şırnak'ın İdil İlçesi'nden geçen Çevre Yolu'nda devriye görevi yapan polis aracına PKK'lı teröristler silah ve el yapımı patlayıcıyla saldırması sonucu çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 polis memuru yaralandı. Bölgede çatışma sürüyor.







İdil İlçesi'nden geçen Çevre Yolu'nda devriye görevi yapan polis ekiplerine, bugün saat 12.00 sıralarında teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açılıp, el yapımı patlayıcı atıldı.