ÇATIDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN İŞ ADAMI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çatalca'da cuma günü hayatını kaybeden Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.
Çatalca'da cuma günü hayatını kaybeden Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesi Adem Yılmaz (65) son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Adem Yılmaz'ın eşi Nur, kızı Ece ve oğlu Efe Yılmaz taziyeleri kabul etti.
İŞ VE SPOR DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM
Cenaze törenine iş ve spor dünyasının yanı sıra Yılmaz'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Cenazeye katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Üzüntülü bir kaza, kaza insanlar içindir. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bizimde ailemizin önemli bir parçasıydı. Beşiktaş Divan Kurulu üyemizdi. Genel kurul üyemizdi. Beşiktaş ile çok ilgisi alakası olan kardeşimizdi. Arkadaşımızdı, benim de ağabeyimdi. Allah rahmet eylesin. Kaza fabrikasında gezerken orada bir ayak kayması herhalde yere düşmüş böyle bir kazayla kaybettik kendisini" dedi. Öğle vakti kılınan cenaze namazında Adem Yılmaz'ın eşi ve kızı da saf tuttu. Cenaze namazının ardından Adem Yılmaz Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar