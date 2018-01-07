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Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybeden İş Adamı, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Çatıdan düşerek hayatını kaybeden iş adamı, son yolculuğuna uğurlandı

ÇATIDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN İŞ ADAMI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çatalca'da cuma günü hayatını kaybeden Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Tarih : 07 Ocak 2018, 18:40
Puan Ver : Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybeden İş Adamı, Son Yolculuğuna Uğurlandı(7/10)3

Çatalca'da cuma günü hayatını kaybeden Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesi Adem Yılmaz (65) son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Adem Yılmaz'ın eşi Nur, kızı Ece ve oğlu Efe Yılmaz taziyeleri kabul etti.

İŞ VE SPOR DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine iş ve spor dünyasının yanı sıra Yılmaz'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Cenazeye katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Üzüntülü bir kaza, kaza insanlar içindir. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bizimde ailemizin önemli bir parçasıydı. Beşiktaş Divan Kurulu üyemizdi. Genel kurul üyemizdi. Beşiktaş ile çok ilgisi alakası olan kardeşimizdi. Arkadaşımızdı, benim de ağabeyimdi. Allah rahmet eylesin. Kaza fabrikasında gezerken orada bir ayak kayması herhalde yere düşmüş böyle bir kazayla kaybettik kendisini" dedi. Öğle vakti kılınan cenaze namazında Adem Yılmaz'ın eşi ve kızı da saf tuttu. Cenaze namazının ardından Adem Yılmaz Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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