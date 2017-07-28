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Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı

ÇATIDAN ATLAMAK İSTEYEN KEDİ DÜŞEREK İNŞAAT DEMİRİNE SAPLANDI

Gaziantep'te, çatıdan çatıya atlamak isteyen kedi düşerek, inşaat demirine saplandı. Acılar içerisinde kıvranan kedi vücudunda demir çubuk ile tedavi için hayvan barınağına götürüldü.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı(5/10)1

Olay, Gaziantep'in 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Çatıda dolaşan kedi, başka çatıya atlamak istediği sırada düşerek evin duvarındaki inşaat demirine saplandı. Kedinin acı içerisinde kıvranmasıyla dışarı çıkan ev sakinleri, hayvanın vücuduna demir çubuğun saplandığını görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen iftaiye ekipleri kedinin saplandığı demiri keserek kediyi, hayvan barınağına götürdü.

KEDİNİN TIRMALAMA İHTİMALİNE KARŞI İTFAİYE ERİ ELDİVEN GİYDİ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, önce kediyi demir çubuktan kurtarmak istedi. Bunda başarılı olamayan ekipler, bunun üzerine tırmalama ihtimaline karşı eldiven giydi ve ardından kedinin saplandığı demir çubuğun duvarda kalan bölümünü kesti.

İTFAİYE ERİ KEDİYİ MONTUNA SARDI

İtfaiye erinin montuna sardığı vücuduna demir çubuk saplı kedi, daha sonra tedavisinin yapılması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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