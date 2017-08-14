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Çatalca'da Sıcaktan Bunalan İnekler Kendilerini Sahillere Attı

ÇATALCA'DA SICAKTAN BUNALAN İNEKLER KENDİLERİNİ SAHİLLERE ATTI

İstanbul'un Çatalca ilçesinde sıcak havalardan bunalan inekler, kendilerini Çilingöz plajına attı. Plajdaki inekleri gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Çatalca'da Sıcaktan Bunalan İnekler Kendilerini Sahillere Attı(9/10)5

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Çatalca'da inekler plaja indi. Hafta sonunu değerlendirmek için Çatalca'da bulunan Çilingöz plajına gelen vatandaşlar plajda güneşlenen inekleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ORMAN VE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Karadeniz sahilinde yer alan Çilingöz plajının bu seferki misafirleri yaklaşan kurban bayramı öncesi inekler oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte plaja inen inekler, aynı zamanda orman ve deniz keyfini bir arada yaşadı.

İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kumsalda güneşlenen vatandaşların arasına giren inekler, insanlara aldırış etmeden denizin ve güneşin tadını çıkarttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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