Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İskitler'de sanayi esnafını çat kapı ziyaretederek sohbet etti.

İskitler'de sanayi esnafını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi esnafının yoğun ilgisini gördü.

İBRAHİM KALIN EŞLİK ETTİ

Bir esnafın iş yerinde oturan Erdoğan'ı gören vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'nı görebilmek için birbirleri ile yarıştı. Esnaflarla sohbet eden Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın eşlik etti.

SLOGANLARA KARŞILIK MESAJI VERDİ

Esnaf ziyaretinde Erdoğan konuşurken bazı vatandaşlar "Bizi de Afrin'e götür" sloganı atınca Cumhurbaşkanı, "Bu millet Afrin dediğimizde hazır." dedi.

Kaynak: haberinburada