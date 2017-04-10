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casusa idam cezası

CASUSA İDAM CEZASI

Pakistan'da askeri mahkeme, casusluktan yargılanan Hint vatandaşı Kulbushan Jadhav'ı idama mahkum etti.

Tarih : 10 Nisan 2017, 15:08
Puan Ver : Casusa İdam Cezası(9/10)7


Pakistan Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin  Maşkel bölgesinde casusluk faaliyetlerinde bulunduğu suçlamasıyla 3 Mart 2016'da  yakalanan Jadhav'ın, yargılanmasının ardından idam cezasına çarptırıldığı  kaydedildi.



Açıklamada, Jadhav'ın mahkemede, Hint istihbaratı tarafından Pakistan  topraklarında casusluk ve sabotaj faaliyetleri planlama, koordine etme ve  gerçekleştirmekle görevlendirildiğini itiraf ettiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Casusa  İdam  Cezası    haber

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