

Pakistan Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Maşkel bölgesinde casusluk faaliyetlerinde bulunduğu suçlamasıyla 3 Mart 2016'da yakalanan Jadhav'ın, yargılanmasının ardından idam cezasına çarptırıldığı kaydedildi.







Açıklamada, Jadhav'ın mahkemede, Hint istihbaratı tarafından Pakistan topraklarında casusluk ve sabotaj faaliyetleri planlama, koordine etme ve gerçekleştirmekle görevlendirildiğini itiraf ettiği belirtildi.







kaynak:milliyet