İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu

Cassano'dan olay itiraf: Köpek gibi yiyordum

CASSANO'DAN OLAY İTİRAF: KÖPEK GİBİ YİYORDUM

Futbolu bırakan Antonio Cassano, Real Madrid günleri ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Cassano, "Her cuma özel uçakla Roma'ya gidiyordum. Köpek gibi yemek yiyordum, uyumuyordum" dedi.

Tarih : 15 Ocak 2018, 11:10
Puan Ver : Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum(8/10)4

Futbol dünyasının renkli figürlerinden biri olan ve yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen Antonio Cassano, özle bir röportaj verdi. Bu yaz futbolu bırakıp bırakmamak arasında gidip gelen ve sonunda aktif futbol hayatını noktalayan Cassano, başarısızlıkla sonuçlanan Real Madrid günlerinden de söz etti.

"REAL MADRİD'DE SADECE 18 AY KALABİLDİM"

Cassano, Real Madrid'deki başarısız serüveninin yaşantısıyla alakalı olduğunu söylerken, "Real Madrid ile 6,5 yıllık sözleşme imzaladım ama sadece 18 ay kalabildim. Her cuma özel uçakla Roma'ya gidiyordum. Köpek gibi yemek yiyordum, uyumuyordum. Saçma bir hayatım vardı" ifadelerini kullandı.

'COUTINHO 160 MİLYON İSE MESSI 600 MİLYON!

Transfer piyasasına ve yükselen bonservis bedellerine de değinen 35 yaşındaki Cassano, "Şu anda futboldaki sistem saçma. Coutinho, ki çok büyük bir oyuncu değil, 160 milyon Euro ediyorsa, Messi 600 milyon Euro, Ronaldo da 400 milyon Euro eder. Bu rakamlara bakarsak Napoli'de Insigne de 100-110 milyon Euro olur" dedi. Cassano, Juventus'un yıldızı Dybala için ise, "Dybala iyi bir oyuncu ama bir şampiyon değil. Geçen sezon Messi ile kıyaslıyorlardı, gülüyordum. Böyle şeylerin şakası bile olmaz. Leo başka bir seviyede" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cassano  Dan  Olay  İtiraf  Köpek  Gibi  Yiyordum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER