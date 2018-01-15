Futbolu bırakan Antonio Cassano, Real Madrid günleri ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Cassano, "Her cuma özel uçakla Roma'ya gidiyordum. Köpek gibi yemek yiyordum, uyumuyordum" dedi.

Futbol dünyasının renkli figürlerinden biri olan ve yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen Antonio Cassano, özle bir röportaj verdi. Bu yaz futbolu bırakıp bırakmamak arasında gidip gelen ve sonunda aktif futbol hayatını noktalayan Cassano, başarısızlıkla sonuçlanan Real Madrid günlerinden de söz etti.

"REAL MADRİD'DE SADECE 18 AY KALABİLDİM"

Cassano, Real Madrid'deki başarısız serüveninin yaşantısıyla alakalı olduğunu söylerken, "Real Madrid ile 6,5 yıllık sözleşme imzaladım ama sadece 18 ay kalabildim. Her cuma özel uçakla Roma'ya gidiyordum. Köpek gibi yemek yiyordum, uyumuyordum. Saçma bir hayatım vardı" ifadelerini kullandı.

'COUTINHO 160 MİLYON İSE MESSI 600 MİLYON!

Transfer piyasasına ve yükselen bonservis bedellerine de değinen 35 yaşındaki Cassano, "Şu anda futboldaki sistem saçma. Coutinho, ki çok büyük bir oyuncu değil, 160 milyon Euro ediyorsa, Messi 600 milyon Euro, Ronaldo da 400 milyon Euro eder. Bu rakamlara bakarsak Napoli'de Insigne de 100-110 milyon Euro olur" dedi. Cassano, Juventus'un yıldızı Dybala için ise, "Dybala iyi bir oyuncu ama bir şampiyon değil. Geçen sezon Messi ile kıyaslıyorlardı, gülüyordum. Böyle şeylerin şakası bile olmaz. Leo başka bir seviyede" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada