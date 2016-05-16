

Türkiye'nin yerli teknoloji markası Casper, 25'inci yılını kutladığı bu yıl tüketicilerin karşısına yeni ürünler sunmaya devam ediyor.



Casper'ın 1280×720 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekranlı yeni akıllı telefon modeli VIA E1, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve 64 GB'a kadar microSD bellek desteği ile artırılabilir hafızası bulunuyor. On-Cell ekran teknolojisi sayesinde daha parlak bir görüntü sunan akıllı telefon yeni nesil mobil iletişim teknoloji 4.5G'yi kullanabiliyor. Parmak izi fonksiyonu ile üst düzey güvenlik sağlayan VIA E1, bu sayede dosyalarınızı güvenle saklamanıza yardım ediyor.



8 Megapiksel çift LED flaşlı ana kameraya sahip olan VIA E1'de ön yüzünde de flaş bulunan 5 Megapiksellik bir kamera mevcut. Telefonun çekim modları arasında Geniş Açı Selfie, Panorama, Profesyonel, Yüz Güzelliği ve manuel ayarlara da sahip. Her türlü ortamda en iyi kamera performansı sunan VIA E1, yüzde 86'sı metalden kasa teknolojisi ile üretilmiş.



Casper VIA E1 Teknik Özellikleri:



İşlemci: 1.3 GHz. 4 Çekirdek, MTK 6735 İşlemci



İşletim Sistemi: Android 5.1



Ekran: 5 inç 1280 x 720 piksel, IPS, 423 PPI



RAM: 2 GB



Depolama: 16 GB



Kamera: 8 MP LED flaşlı arka kamera, 5 MP flaşlı ön kamera



Boyut ve Ağırlık: 143.2 mm x 71.2 mm x 8.4 mm, 147 g (batarya dahil)



Pil: 2500 mAh



Bağlantılar: Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n, WLAN, Micro USB



Kutu içeriği: AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı



