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casio pro trek satışa sunuldu

CASİO PRO TREK SATIŞA SUNULDU

Dış mekan sporları ile ilgilenen ve akıllı saat kullanmak isteyenler için Casio'nun bir çözümü var. İşte bu çözüm Casio Pro Trek satışa sunuldu.

Tarih : 28 Nisan 2017, 10:36
Puan Ver : Casio Pro Trek Satışa Sunuldu(9/10)6


Dış mekan sporları ile ilgilenen ve akıllı saat kullanmak isteyenler için Casio'nun bir çözümü var. İşte bu çözüm Casio Pro Trek satışa sunuldu.



Casio, CES 2017′de yeni akıllı saati Pro Trek'i duyurmuştu. Casio Pro Trek,duyurulmasından üç ay sonra satışa sunuldu. Eğer Casio kalitesini akıllı saat deneyimi ile birleştirmek istiyorsanız, firmanın saatine şöyle bir göz atalım.



Casio Pro Trek teknik özelliklerine yakından bakalım



Kod adları WSD-F20-RG veWSD-F20-BKolan iki farklı modeli olan olan Pro Trek,dış mekan sporları ile ilgilenen teknoloji tutkunlarına hitap ediyor. Akıllı saat işletim sistemi olarak Android Wear 2.0‘a sahip. Pro Trek'te GPS bulunuyor. Bu GPS çevrimdışı olarak kullanılabiliyor.1.32 inçdairesel ekrana ve 320×300çözünürlüğe sahip akıllı saat, normal akıllı saatlerden daha fazla sensöre sahip. Pro Trek, Bluetooth 4.1ve Wi-fiile bağlantı seçenekleri sunarken, lityum batarya ile geliyor. Bu batarya, renkli ekranda 1 günlük, renksiz ekranda 2 günlük kullanım sağlıyor ve manyetik şarj yuvası ile 2 saatteşarj oluyor.



Pro Trek, Casio‘nun internet sitesinden 500 Dolarfiyat etiketiyle satışa sunuldu. Diğer akıllı saatlerden biraz pahalı olduğu söylenebilir. Ancak belirttiğimiz gibi akıllı saat, dış mekan sporları ile ilgilenenlere hitap ediyor ve zorlu şartlara daha dayanıklı. Cihazın ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.



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