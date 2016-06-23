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cas, galatasaray'ın itirazını reddetti

CAS, GALATASARAY'IN İTİRAZINI REDDETTİ

UEFA'dan gelen men cezası sebebiyle Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a itiraz eden Galatasaray'a buradan da kötü haber geldi.

Tarih : 23 Haziran 2016, 17:27
Puan Ver : Cas, Galatasaray'ın İtirazını Reddetti(10/10)8


UEFA'dan gelen men cezası sebebiyle Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a itiraz eden Galatasaray'a buradan da kötü haber geldi. CAS, Sarı Kırmızılılar'ın itirazını reddetti.



Buna göre, Cim Bom, 2016-2017 sezonunda Avrupa kupalarında yer alamayacak. Hatırlanacağı üzere ligi 6. sırada tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yenip, Avrupa kupalarına gitme hakkı kazanmış, dolayısıyla men cezasını 1 senede tamamlamayı garantilemişti.



Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:



UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu’nun, “Kulübümüzün 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle 1 yıl süreyle UEFA turnuvalarından men edilmesi” yönündeki kararına, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’nin 11 Mart 2016 tarihinde Court of Arbitration For Sport’a (CAS) yapmış olduğu itiraz başvurusunun reddedildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Sportif AŞ







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