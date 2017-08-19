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CAS, FENERBAHÇE'NİN SHAKHTAR DONETSK'E KARŞI AÇTIĞI DAVAYI REDDETTİ


CAS, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'e Karşı Açtığı Davayı Reddetti
Tarih : 19 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Cas, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'e Karşı Açtığı Davayı Reddetti(10/10)6

Fenerbahçe, dopingli oyuncu oynattığı için Shakhtar Donetsk'e açtığı davayı kaybetti. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili UEFA'ya yaptığı itirazdan sonuç alamamasının ardından UEFA'nın tahkim kuruluna gitmiş ancak buradan da beklediği karar çıkmamıştı.

Son olarak CAS'a başvuran Fenerbahçe iki yıldır süren hukuki mücadelede, 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'in kendilerine karşı, daha önce dopingli çıkmış oyuncu oynattığını öne sürmüş, Hem UEFA, hem Shakhtar Donetsk, hem de futbolcu aleyhine yargı süreci başlatmıştı. Lozan'daki yüksek mahkeme CAS, UEFA Tahkim Kurulu'nun aldığı kararı onarken, Türk ekibinin yaptığı başvuruya olumsuz yanıt verdi.

"MAÇA YASAKLI MADDEYLE ÇIKMADI"

Mart ayı sonunda davayla ilgili son gelişmeler Fenerbahçe avukatları tarafından paylaşılmış, Fred davasında sarı-lacivertlilerin hakimliğini yapan CAS hakimi davanın ilerleyen aylarda sonuçlanmasını beklediklerini söylemiş, gelen bilgilerin olumlu olduğunu dile getirmişti. O tarihten bu yana beklenen sonucun gerekçeli kararı açıklandı. Kararda futbolcunun resmen dopingli çıkmasının, forma giydiği bu maçın sonrasına denk gelmesi, söz konusu maç öncesi dopingli olduğuna yönelik bilgilerin yalnızca basın kaynaklı olduğuna ve yasaklı olarak karşılaşmaya çıkmadığına dikkat çekildi.

CAS kararları şu şekilde duyuruldu:

1- Fenerbahçe'nin UEFA Tahkim Kurulu'nun kararına yaptığı itiraz reddedildi.2- UEFA Tahkim Kurulu'nun almış olduğu karar onaylandı.3- Dava masrafları, temyize başvuran taraf (Fenerbahçe) tarafından ödenecek.4- Fenerbahçe, bu yargılamanın masraflarına şu miktarlarda katkı sağlayacak: UEFA'ya 4 bin İsviçre Frangı, Shakhtar Donetsk'e 4 bin İsviçre Frangı, Fred'e 12 bin İsviçre Frangı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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