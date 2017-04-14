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cas fenerbahçe'nin başvurusunu reddetti

CAS FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Fenerbahçe'nin Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından da reddedildiğini açıkladı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 12:23
Puan Ver : Cas Fenerbahçe'nin Başvurusunu Reddetti(10/10)12


Saral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin 'kumpas' dediği dosyayı esas olarak Trabzonspor hakkında yaptığı şikayet, UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonra CAS tarafından da reddedilmiştir. Trabzonspor'un emeğinin alın terinin üstüne oturmaya çalışanlar başlarına gelenlerden ibret ders almayanlar, civadan başarıyı ellerinde tutamazlar" ifadelerini kullandı.

 



 



kaynak:sabah








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