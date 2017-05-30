Pazar ve market tezgahlarında 2 liradan satılan marul, çiftçinin elinde kaldı.



Pazar ve market tezgahlarında 2 liradan satılan marul, çiftçinin elinde kaldı. İstanbul Bayrampaşa Meyve Sebze Hali'nde tanesi 2 - 2.5 lira arasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde 75 kuruş ile 1.75 lira arasından satılan marul üreticisini üzdü. Bursa'da binlerce dönümlük alana marul ekimi yapıldı. 60 günde yetişen marul çiftçiye adeta can simidi oluyordu. Marul alıcı bulamayınca tarlada kaldı.







kaynak:milliyet