

Hükümeti devirmeye teşebbüs, terör örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütü kurmak ve yönetmek, polise direnmek, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlarından tüm sanıklar beraat etti.







Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanık, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek", "örgüt kurmak veya örgüte üye olmak" ile "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından yargılandığı davada, beraat etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklar ve avukatlar son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, tüm sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek", "örgüt kurmak veya örgüte üye olmak" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından beraatine karar verdi.