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carroll'a tehdit

CARROLL'A TEHDİT

West Ham United'ın golcüsü Carroll, motosiklet kullanan silahlı kişilerce takip edilmesinin ardından emniyete başvurdu.

Tarih : 03 Kasım 2016, 11:19
Puan Ver : Carroll'a Tehdit(6/10)8


İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ta forma giyen Andy Carroll'ın, silahlı kişilerce tehdit edilmesinin ardından emniyete başvurduğu belirtildi.



West Ham United tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobiliyle antrenmandan evine giden Carroll, motosiklet kullanan silahlı kişilerce takip edildi. Aracını durdurmak isteyen kişilerin elinden, yeniden antrenman binasına dönerek kurtulan İngiliz futbolcu, polise şikayette bulundu.



Emniyet yetkililerinin, olay hakkında soruşturma başlattığı da belirtildi. Liverpool'dan West Ham United'a 2013'te 17,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Carroll, sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde bir maçta oynayabildi. 27 yaşındaki golcü, West Ham United formasıyla çıktığı 96 maçta ise 23 kez fileleri havalandırdı.








Etiketler: Carroll  A  Tehdit    haber

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