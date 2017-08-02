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Carrefoursa, Migros Ve Kipa'nın 20 Mağazasını Satın Alıyor
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Carrefoursa, Migros ve Kipa'nın 20 Mağazasını Satın Alıyor

CARREFOURSA, MİGROS VE KİPA'NIN 20 MAĞAZASINI SATIN ALIYOR

Carrefoursa, 12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazayı devralma konusunda Migros ve Kipa ile sözleşme imzaladı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Carrefoursa, Migros Ve Kipa'nın 20 Mağazasını Satın Alıyor(6/10)2

Carrefoursa mağaza sayısını artırıyor. Migros ve Kipa ile yaptığı anlaşmaya göre 12'si Migros'a, 8'i Kipa'ya ait mağazayı Carrefoursa devralıyor.

DEVİR BEDELİ 20 MİLYON+KDV

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") ve Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa") arasında, Rekabet Kurumu'nun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca elden çıkarılmasına karar verilen;

12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın Şirketimiz'e devri amacıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, bu mağazaların demirbaş ve kira sözleşmelerinin Şirketimiz'e devri konusunda Migros ve Kipa ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu devir bedeli 20 milyon TL+KDV'dir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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