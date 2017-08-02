Carrefoursa, 12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazayı devralma konusunda Migros ve Kipa ile sözleşme imzaladı.

Carrefoursa mağaza sayısını artırıyor. Migros ve Kipa ile yaptığı anlaşmaya göre 12'si Migros'a, 8'i Kipa'ya ait mağazayı Carrefoursa devralıyor.

DEVİR BEDELİ 20 MİLYON+KDV

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") ve Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa") arasında, Rekabet Kurumu'nun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca elden çıkarılmasına karar verilen;

12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın Şirketimiz'e devri amacıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, bu mağazaların demirbaş ve kira sözleşmelerinin Şirketimiz'e devri konusunda Migros ve Kipa ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu devir bedeli 20 milyon TL+KDV'dir.

Kaynak: haberinburada