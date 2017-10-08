ÇARPTIĞI KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜNÜ, ÇOCUKLARI VE EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLAYIP KAÇTI!
Samsun'da motosikletli bir genç, çarptığı kamyonetin sürücüsünü, aracının içindeki çocukları ve eşinin gözü önünde bıçaklayarak kaçtı.
Samsun'da "Pes" dedirten bir olay yaşandı. Kamyonete çarpan motosikletli genç, çarptığı kamyonetin sürücüsünü bıçaklayıp kaçtı.
MOTOSİKLETİYLE KAMYONETE ÇARPTI
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki B.B., motosikletiyle Hamdi Çiçek (50) idaresindeki 55 SH 642 plakalı kamyonete ön sol çamurluktan çarptı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Öfkelenen motosiklet sürücüsü B.B., aracın camından eşi ve çocuklarının göz önünde Hamdi Çiçek'e bıçakla saldırarak sol diz üstünden, sol kolunun bileğinden ve dirseğinden bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklı saldırgan kaçarken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hamdi Çiçek tedavi altına alındı.
"TEŞEKKÜR ETMESİ GEREKİRKEN BENİ BIÇAKLADI"
Başından geçen olayı anlatan Hamdi Çiçek, "Solda bir araç duruyordu. Ben devam ettim kavşağa doğru yaklaşırken soldaki aracın yanında motorlu hissettim. Frene basıp kavşağın ortasında durdum o duramadı, kayarak geldi vurdu bana. Frene basmasam aracın altına giriyordu. Sonra söverek geldi. Camım açık kapılarım kilitliydi ve emniyet kemerim bağlıydı. Aracı geri doğru kaçırmak istedim. Elinde bıçak vardı. Bana saldırdı. Beni bıçakladı. Resmen kalkıp elimi öpmesi lazımdı, ezip geçmedim onu oradan. Geldi bıçakladı bizi" dedi.
BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan B.B.'yi yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Olay kaza anı ve bıçaklanma olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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