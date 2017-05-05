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çarptığı kadını ezdi!

ÇARPTIĞI KADINI EZDİ!

Çin'de gerçekleşen trafik kazasında yolun karşısına geçen yaşlı kadın otomobilin altında kaldı.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 15:01
Puan Ver : Çarptığı Kadını Ezdi!(8/10)6


Korkunç kaza Çin'de meydana geldi. Akan trafiğin arasında yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir kadına Otomobil çarptı.



Çarptıktan sonra kadını feci şekilde ezen araç, bir süre ilerledikten sonra durabildi.



 



kaynak:milliyet








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