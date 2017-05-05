ÇARPTIĞI KADINI EZDİ!
Çin'de gerçekleşen trafik kazasında yolun karşısına geçen yaşlı kadın otomobilin altında kaldı.
Korkunç kaza Çin'de meydana geldi. Akan trafiğin arasında yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir kadına Otomobil çarptı.
Çarptıktan sonra kadını feci şekilde ezen araç, bir süre ilerledikten sonra durabildi.
kaynak:milliyet
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