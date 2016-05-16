ÇARPIK DİŞLERE ŞEFFAF PLAK MÜDAHALESİ
Çarpık, seyrek ve sıkışık dişleri olan çocuklar, dişlerinin görüntüsü nedeniyle mutsuzluk yaşayabiliyor. Bu durum psikolojik sorunların yanı sıra yeme ve konuşmada zorlanmaya da yol açıyor. Şeffaf plak tedavisi ise çocukların ortodontik tedaviye yaklaşımlarını olumlu etkiliyor.
Ağız içinde görünmeyen ve sağlıklı bir tedavi yöntemi olan şeffaf plak ile özellikle ön dişlerdeki çapraşıklık ve seyreklik gibi sorunların büyük kısmının giderilebildiğini belirten Ortodonti Uzmanı Prof. Dr. Serdar Üşümez, düzgün dişlerle gülümsemenin hayal olmadığını söylüyor.
Bir ortodontik tedavi yöntemi olan şeffaf plakın, çarpık, seyrek ve sıkışık diş problemlerinin tedavisinde uygulanan yeni bir teknoloji olduğunu söyleyen Prof. Üşümez, bu yöntemin diş teli kullanma mecburiyetini ortadan kaldırdığını belirterek şunları söylüyor:
DAHA KOLAY ÇİĞNEME FONKSİYONU SUNUYOR
“Diş problemleri yaşayan hastalar, ortodontik tedavi ile estetik bir gülüşe sahip oluyor. Bunun yanı sıra hastanın dişleri, çene üzerinde daha düzgün bir dizilime kavuşuyor. Aynı zamanda hasta, bu sayede daha kolay bir çiğneme fonksiyonu elde ediyor. Daha iyi çiğneme ise sindirim sistemi üzerindeki yükü azaltarak genel vücut sağlığına destek oluyor. Diğer yandan düzgün ve sıralı dişler, temizleme işlemi için harcanan çabayı en aza indiriyor. Ağız sağlığı için büyük önem taşıyan diş temizliği ise, diş çürüğü, ağız kokusu ve dişeti kanaması gibi sorunların engellenmesini de destekliyor.”
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