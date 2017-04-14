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çarpık dişlere gizli diş teliyle çözüm

ÇARPIK DİŞLERE GİZLİ DİŞ TELİYLE ÇÖZÜM

Dr. Aydan Coşkun Ateş, görünmez diş telleri ile sağlıklı dişlere kavuşulacağını söyledi.

Tarih : 14 Nisan 2017, 16:08
Puan Ver : Çarpık Dişlere Gizli Diş Teliyle Çözüm(6/10)7


 Dr.Aydan Coşkun Ateş, "Hastalar düzgün dişler ve mükemmel bir gülüşe sahip olabilmek için ortodontistlere başvurmakta ancak çoğu zaman bu sonuca ulaşmalarını sağlayacak olan ortodontik aygıtları estetik kaygılarından dolayı taktırmak istememektedirler.



Son 10 yıl içerisinde estetik ortodonti alanında meydana gelen teknolojik gelişmeler ortodontistlere hastalarına başkaları tarafından fark edilmeyecek ve konuşma zorluğu oluşturmayacak şekilde tasarlanmış tedavi yöntemleri sunma olanağı sağlamıştır.



Artık günümüzde estetik sabit ortodontik tedavi denilince akla braket ve ark tellerinin dişlerin arka yüzeylerine yerleştirildiği görünmez diş telleri olarak bilinen lingual ortodontik tedavi gelmektedir" dedi." Başkaları tarafından fark edilmesi imkansız olan bu teknik sayesinde estetik kaygıları yüksek hasta grupları dış görünüşlerinden ödün vermeden dişlerindeki düzelmeyi daha tedavi başından itibaren adım adım izleyebilmekte, bir yandan düzgün dişlere sahip olurken diğer taraftan da tedavi sırasında özgürce gülümseyebilmektedirler" diyen Dr.Aydan Coşkun Ateş, "Dış yüzeye takılan braketler, dişlerin ön yüzeyleri genellikle birbirine benzer yapıda oldukları için standart olarak üretilirler.



 



kaynak:sabah








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