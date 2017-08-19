ÇARPICI SARIGÜL İDDİASI: 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE YENİDEN ADAY OLACAK
Şişli Belediyesi'nin eski Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün 2019 yerel seçimlerinde yeniden Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddia edildi.
CHP'li Mustafa Sarıgül'ün 2019 yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddia edildi.
İNÖNÜ İLE TARTIŞMALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Şişli Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı CHP'li Hayri İnönü son dönemde Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül ile tartışmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul gazetesinden Arif Gündoğdu'nun haberine göre; Mustafa Sarıgül, İzmir Selçuk'ta yapılan Meryem Ana Ayini'nden önce binlerce kişiye verilen sabah kahvaltısına katıldı.
SARIGÜL'DEN "DAİMİ BAŞKAN" DİYE SÖZ ETTİLER
Menemen Belediyesi, Şişli Kent Konseyi ve azınlık vakıflarının temsilcilerinin de katıldığı kahvaltıda, tüm konuşmacılar Mustafa Sarıgül'den "daimi başkan" diye söz etti.
"ÇOK AMA ÇOK YAKINDA YENİDEN BAŞKAN OLACAK"
Şişli Kent Konseyi Başkanı Ali Yavuz Meriç, Mustafa Sarıgül için "ezelimiz ve ebedimiz" derken, en net açıklamayı CHP'li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, "Çok ama çok yakında Sarıgül yeniden Şişli Belediye Başkanı olacak" sözleriyle yaptı.
Kaynak: haberinburada
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