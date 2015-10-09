ÇARPICI ANKET! SEÇMENİN YÜZDE 90'I...
Seçim bildirgesinin kararını etkilemediğini belirtenlerin oranı % 52.2 olarak saptandı. 1 Kasım'da sandığa gidip oy kullanacağını kaydeden seçmenin oranı ise % 91 oldu.
ANDY-AR, anket çalışmasına katılan farklı sosyo-ekonomik gruptan 1764 seçmene, “Partilerin seçim bildirgelerini takip ediyor musunuz?” diye sordu.
Katılımcıların % 59.4'ü “Evet, takip ediyorum” yanıtını verirken, % 38.6'sı “Hayır, takip etmiyorum” dedi. Aynı soruya “Bilmiyorum, fikrim yok” diyenlerin oranıysa % 2'de kaldı.
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