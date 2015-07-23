

Galatasaray ile adı geçen Eintracht Frankfurt'un Perulu stoperi Carlos Zambrano ile ilgili olarak menajeri Elio Casareto'dan açıklama geldi.



G.SARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR







Peru basınına komuşan Casareto; "Zambrano, Galatasaray'da oynamak istiyor. Türkiye'den bir ilgi var, doğru ama Galatasaray direkt olarak benimle şu ana kadar konuşmadı. Beni, Galatasaray'a transfer için birçok işi aradı. Açık söylüyorum, Carlos Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray da istiyorsa resmi bir teklif yapmalı. Bu transfere iki taraf olarak aynı ciddiyette yaklaşmalıyız" açıklamasını yaptı.