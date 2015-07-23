CARLOS ZAMBRANO G.SARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR
Galatasaray ile adı geçen Eintracht Frankfurt'un Perulu stoperi Carlos Zambrano ile ilgili olarak menajeri Elio Casareto'dan açıklama geldi.
Galatasaray ile adı geçen Eintracht Frankfurt'un Perulu stoperi Carlos Zambrano ile ilgili olarak menajeri Elio Casareto'dan açıklama geldi.
G.SARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR
Peru basınına komuşan Casareto; "Zambrano, Galatasaray'da oynamak istiyor. Türkiye'den bir ilgi var, doğru ama Galatasaray direkt olarak benimle şu ana kadar konuşmadı. Beni, Galatasaray'a transfer için birçok işi aradı. Açık söylüyorum, Carlos Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray da istiyorsa resmi bir teklif yapmalı. Bu transfere iki taraf olarak aynı ciddiyette yaklaşmalıyız" açıklamasını yaptı.
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