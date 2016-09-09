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cari açık temmuz'da 2.6 milyar dolara geriledi

CARİ AÇIK TEMMUZ'DA 2.6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 523 milyon dolar azalarak 2.602 milyon dolar oldu

Tarih : 09 Eylül 2016, 10:44
Puan Ver : Cari Açık Temmuz'da 2.6 Milyar Dolara Geriledi(5/10)3


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.



Cari işlemler açığı, geçen yılın temmuz ayına göre 523 milyon dolar azalarak 2 milyar 602 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle on iki aylık cari işlemler açığı 28 milyar 931 milyon dolar oldu.



Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 142 milyon dolar azalarak 3 milyar 725 milyon dolara düşmesine rağmen, hizmetler dengesi fazlasının 1 milyar 422 milyon dolar gerileyerek 1 milyar 659 milyon dolara inmesi cari işlemler açığında gerçekleşen düşüşü sınırlandırdı.



Ayrıca, birincil gelir dengesi açığı 149 milyon dolar artarak 605 milyon dolara yükseldi.



Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın temmuz ayında 639 milyon dolar net ithalat gerçekleşirken, bu yılın aynı ayında 416 milyon dolar net ihracat kaydedildi.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 226 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 456 milyon dolara düştü. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar artarak 550 milyon dolar oldu.








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