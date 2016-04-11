

Merkez Bankası, Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.







Şubat ayında cari açık 1,79 milyar dolar; 12 aylık cari açık ise 30,51 milyar dolar oldu.







Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1.524 milyon dolar azalarak 1.785 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 30.511 milyon dolar oldu.







Cari açıkta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.48 milyon dolar azalarak 1.962 milyon dolara düşmesi ve birincil gelir dengesi açığının 99 milyon dolar azalarak 717 milyon dolara gerilemesinin etkili olduğu belirtildi.







Öte yandan, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler 228 milyon dolar azalarak 495 milyon dolara düştü.







Parasal olmayan altın kalemi altında, net altın ihracatı bir önceki yılın Şubat ayına göre 292 milyon dolar azalarak 1.213 milyon dolar oldu.







Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 170 milyon dolar tutarında azalarak 613 milyon dolara geriledi.







Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 121 milyon dolar azalarak 670 milyon dolar oldu.







Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 695 milyon dolar azalarak 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.







Portföy yatırımları ise 1.086 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti.







ŞUBAT'TA 2,2 MİLYAR DOLAR CARİ AÇIK BEKLENİYORDU







Cari işlemler dengesinin Şubat ayında 2.2 milyar dolar, yıl sonunda ise 32 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu. Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre Şubat ayı için cari açık tahminleri 1.9-2.6 milyar dolar bandında yer almıştı. Yıl sonu için beklentiler ise 26-40 milyar dolar bandında bulunuyordu.







Cari açık 2015 yılında petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle dış ticaret açığındaki gerilemeye paralel bir önceki yıla göre yüzde 26 daralarak 32.19 milyar dolara düşerken, bu yılki cari dengede de petrol fiyatlarının belirleyici olacağı belirtiliyor.







Petrol fiyatlarındaki düşük seyrin sürmesi halinde cari açıkta iyileşmenin devam edebileceğini belirten ekonomistler, bir yandan da jeopolitik riskler ve güvenlik endişelerinin turizm gelirlerine olumsuz yansıması, ana ihraç pazarlarındaki daralma ve iç talepte beklenen artışın cari açık üzerinde risk oluşturacağına dikkat çekiyor.







Güncel OVP'ye göre cari açığın 2016'yı GSYH'ya oran olarak yüzde 3.9'a denk gelen 28.6 milyar dolar ile tamamlaması bekleniyor.