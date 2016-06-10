

Merkez Bankası, Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.



Cari açık Nisan'da 2,95 milyar dolar; Ocak-Nisan döneminde ise 10,77 milyar dolar oldu.







Merkez Bankası verilerine göre, 12 aylık kümülatif cari işlemler açığı Mart ayındaki 29,48 milyar dolardan 28,58 milyar dolara geriledi.







Reuters'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre cari işlemler dengesinin Nisan ayında 3,2 milyar dolar, yıl sonunda ise 32,8 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.







Cari denge Mart ayında 3,69 milyar dolar, geçen yılın Nisan ayında ise 3,86 milyar dolar açık vermişti.







Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 643 milyon dolar azalarak 2,92 milyar dolara düştü ve birincil gelir dengesi açığı 343 milyon dolar azalarak 1,185 milyon dolara geriledi.







Hizmetler dengesi 344 milyon dolar azalarak 847 milyon dolara düştü.