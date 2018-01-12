CARİ AÇIK, 12 AYDA 43,7 MİLYAR DOLAR OLDU
Cari işlemler açığı, Kasım'da 4,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 43,7 milyar dolar oldu.
Cari işlemler dengesi, kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Cari denge kasımda 4,2 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin 'açık' beklentisi 3.9 milyar dolar düzeyindeydi. Ekimde 3.83 milyar dolar olarak açıklanan cari açık rakamı 3.74 milyar dolara revize edildi.
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 1,9 MİLYAR DOLAR ARTTI
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Kasım ayına göre 1 milyar 947 milyon dolar artarken, 12 aylık açık 43.75 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım döneminde cari açık 39.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.824 milyon dolar artarak 4.674 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 555 milyon dolar artarak 1.044 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Kaynak: haberinburada
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