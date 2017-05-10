

Şampiyonlar Ligi finaline ilk rezervasyon Juventus'tan... Çizme ekibi, Fransa'da 2-0 mağlup ettiği Monaco'yu rövanşta ise 2-1 yendi ve adını Cardiff'te oynanacak finale yazdırdı. 33. dakikada Dani Alves, arka direğe adrese teslim ortaladı...



Kafayı vuran Mandzukic, kaleciden dönen meşin yuvarlağı ağlara yuvarladı: 1-0. İlk golün asistini yapan yıllanmış delikanlı Dani Alves, 44'te kaleci Subasic'in tokatladığı topu, harika bir yarım vole ile filelerle buluşturdu:



2-0. Monaco'nun 18'lik yıldızı Mbappe, 69'da skoru ilan etti: 2-1. İtalyan devinin rakibi bugün 21.45'te başlayacak ve Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Atletico Madrid-Real Madrid rövanşı sonrası belli olacak. Real, ilk maçı 3-0 kazanarak finale göz kırpmıştı.











kaynak:sabah