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cardiff'e ilk bilet juventus'un

CARDİFF'E İLK BİLET JUVENTUS'UN

Şampiyonlar Ligi finaline ilk rezervasyon Juventus'tan...

Tarih : 10 Mayıs 2017, 09:21
Puan Ver : Cardiff'e İlk Bilet Juventus'un(10/10)9




Şampiyonlar Ligi finaline ilk rezervasyon Juventus'tan... Çizme ekibi, Fransa'da 2-0 mağlup ettiği Monaco'yu rövanşta ise 2-1 yendi ve adını Cardiff'te oynanacak finale yazdırdı. 33. dakikada Dani Alves, arka direğe adrese teslim ortaladı...


Kafayı vuran Mandzukic, kaleciden dönen meşin yuvarlağı ağlara yuvarladı: 1-0. İlk golün asistini yapan yıllanmış delikanlı Dani Alves, 44'te kaleci Subasic'in tokatladığı topu, harika bir yarım vole ile filelerle buluşturdu:


2-0. Monaco'nun 18'lik yıldızı Mbappe, 69'da skoru ilan etti: 2-1. İtalyan devinin rakibi bugün 21.45'te başlayacak ve Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Atletico Madrid-Real Madrid rövanşı sonrası belli olacak. Real, ilk maçı 3-0 kazanarak finale göz kırpmıştı.


 


 


kaynak:sabah









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