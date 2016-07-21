

Bastırılan darbe girişimi sonrasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tasfiye süreci başlarken, TBMM'de de aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 32 personel görevden alındı. Görevden alınanlar arasında üç genel sekreter yardımcısı, daire başkanları bulunuyor. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından TBMM'de gerçekleştirilen operasyonda TBMM Genel Sekreter yardımcıları Muhammed Bozdağ, Kemal Kaya ve Mustafa Tamirci görevden alındı. Bu isimlerin yerlerine hemen yenileri atandı.