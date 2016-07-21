O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çapraz taramayla tasfiye yapılacak

ÇAPRAZ TARAMAYLA TASFİYE YAPILACAK

Darbe girişiminin ardından TBMM'deki operasyonda Genel Sekreter yardımcıları Bozdağ, Kaya ve Tamirci de görevden alındı

Tarih : 21 Temmuz 2016, 11:52
Puan Ver : Çapraz Taramayla Tasfiye Yapılacak(7/10)8


Bastırılan darbe girişimi sonrasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tasfiye süreci başlarken, TBMM'de de aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 32 personel görevden alındı. Görevden alınanlar arasında üç genel sekreter yardımcısı, daire başkanları bulunuyor. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından TBMM'de gerçekleştirilen operasyonda TBMM Genel Sekreter yardımcıları Muhammed Bozdağ, Kemal Kaya ve Mustafa Tamirci görevden alındı. Bu isimlerin yerlerine hemen yenileri atandı.








Etiketler: Çapraz  Taramayla  Tasfiye  Yapılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER