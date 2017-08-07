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Çapkınlık Yaparken Yakalanan Murat Başoğlu, Ailesiyle İlk Kez Görüldü
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Çapkınlık Yaparken Yakalanan Murat Başoğlu, Ailesiyle İlk Kez Görüldü

ÇAPKINLIK YAPARKEN YAKALANAN MURAT BAŞOĞLU, AİLESİYLE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

14 yıllık eşini teknede bir güzelle aldatan ünlü sunucu Murat Başoğlu gündeme bomba gibi düşmüştü. Başoğlu, olayın ardından ailesiyle ilk kez görüldü.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 09:10
Puan Ver : Çapkınlık Yaparken Yakalanan Murat Başoğlu, Ailesiyle İlk Kez Görüldü(10/10)6

Teknede bir kadınla öpüşürken çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düşen Murat Başoğlu, olayın ardından ilk kez ailesiyle görüntülendi. Başoğlu'nun, eşi Hande Bermek ile yakınlıkları ise herkesi şaşırttı.

EVDE BİR ARAYA GELDİLER

İhanet haberlerinin ardından "Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum" açıklamasını yapan Hande Bermek, önceki gün oğlu Can'la Bodrum'a gitti. Bermek, Gündoğan'da bulunan evlerinde Murat Başoğlu'yla bir araya geldi.

ÇİFTİN KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gündüz saatlerinde evin bahçesinde oğullarıyla vakit geçiren çift, keyifli görünüyordu. Bermek, akşamüstü de tek başına denize girerken görüntülendi.Murat Başoğlu, teknede bir kadınla öpüşürken böyle görüntülenmişti.

Murat Başoğlu, teknede bir kadınla öpüşürken böyle görüntülenmişti:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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