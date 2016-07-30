Japon oyun devi Capcom, 2016 son üç ayına ait maddi tabloyu kamuoyu ile paylaştı. Şirket için işler, pek de iyiye gitmişe benzemiyor.



Japon oyun devi Capcom, 2016 son üç ayına ait maddi tabloyu kamuoyu ile paylaştı. Şirket için işler, pek de iyiye gitmişe benzemiyor.



Efsanevi oyun geliştiricisi Capcom, kamuoyuna yaptığı açıklamada, oyun satışlarının ve haliyle gelir ile karların düşüş gösterdiğini duyurdu.



Şirket sözcüsünün yaptığı açıklamada Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice isimli yapımın bekleneni verdiği ancak Sony PlayStation 4 ve PC için piyasaya sürülen Umbrella Corps'un, istenen başarıyı elde etmekten çok uzak kaldığını ifade etti. Bu şaşırtıcı değil zira Umbrella Corps, son zamanlarda karşımıza çıkan en kötü oyunlardan biri. Bu sadece bizim fikrimiz değil Gamespot, Eurogamer, PCGamer ve GameFront gibi sitelerin oyuna biçtiği ortalama ancak 3 – 3.5/10 puan seviyelerinde geziyor.



Capcom, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 düşüş göstererek 104 milyonluk rakama sebep oldu. Şirket, önceki yıla oranla 7 milyon dolar kaybetti.



Yine de bu düşüş, Japon oyun devi tarafından fazla ciddiye alınmadı. Ne de olsa, yılın üçüncü çeyreğinin sonunda veya dördüncü çeyreğin başında satışa sunulacak Resident Evil 7'nin, şirketin karlarını zirveye taşıyacağını düşünüyorlar.



Capcom'un kısa süre önce duyurduğu Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour, sadece PlayStation Plus abonelerinin beğenisine sunulmasına rağmen, 2 milyondan fazla kişinin ilgisini çekti. Üstelik Resident Evil 7, VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik Kiti) teknolojisine de tam destek verecek. Kısacası, Microsoft Xbox One, PC Windows ve Sony PS4 için raflardaki yerini alacak Resident Evil 7'nin, tarihin en çok satan oyunların biri olacağını öngörüyoruz.



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