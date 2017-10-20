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Çantasındaki Silahı Çıkarıp Sınıf Arkadaşlarına Kurşun Yağdırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı

ÇANTASINDAKİ SİLAHI ÇIKARIP SINIF ARKADAŞLARINA KURŞUN YAĞDIRDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Brezilya'nın Goiania kentindeki okulda bir öğrencinin elindeki silahıyla sınıf arkadaşlarına ateş açması sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, 4 öğrenci de yaralandı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Çantasındaki Silahı Çıkarıp Sınıf Arkadaşlarına Kurşun Yağdırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı(9/10)5

Brezilya'nın Goiania kentindeki bir okula silahla giden öğrenci, sınıfta dehşet saçtı.

SINIF ARKADAŞLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Öğrenci elindeki silahla sınıf arkadaşlarına ateş açtı. 2 öğrenci hayatını kaybetti 4 öğrenci de yaralandı.

2 ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Goiania Polis Teşkilatından Yarbay Marcelo Granja yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki öğrencinin, sınıf arkadaşlarına elindeki silahla ateş açtığını belirterek, saldırıda 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün de yaralandığını söyledi.

SİLAHI POLİS OLAN BABASINDAN ALMIŞ

Saldırganın babasının polis olduğunu dile getiren Granja, öğrencinin saldırıda babasının silahını kullandığını kaydetti. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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