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Çantası Çalınmasın Diye X-Ray Cihazına Daldı
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Çantası çalınmasın diye X-Ray cihazına daldı

ÇANTASI ÇALINMASIN DİYE X-RAY CİHAZINA DALDI

Çin'de tren istasyonunun girişindeki X-Ray cihazına çantasını koyan kadın, çalınmasından korktuğu için ısrar ederek çantayla beraber makinenin içine girdi.

Tarih : 13 Şubat 2018, 21:10
Puan Ver : Çantası Çalınmasın Diye X-Ray Cihazına Daldı(5/10)1

11 Şubat günü Çin'in Guangdong Eyaleti'nde bulunan Dongguan şehrindeki bir tren istasyonunda gerçekleşen olay, şahit olanlara "yok artık" dedirten cinstendi. İstasyon girişinde güvenlik amaçlı kurulmuş olan x-ray cihazına çantasını veren bir kadın, çantasının çalınmaması için onunla birlikte cihazın içine girdi.

ÇALINMASINDAN KORKTU, ÇANTAYLA BERABER MAKİNEYE GİRDİ

İstasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, makineye güvenmeyen kadının içinden çıktıktan sonra çantasını kontrol ettiği de görüldü. Kadının, X-ray cihazından geçerken makine tarafından kaydedilen görüntüsü de büyük ilgi çekti. Çantasının çalınmasından korkan ve onunla birlike X-ray'e gitmek için ısrar eden kadının makine içindeki silüetini görenler kendilerini gülmekten alamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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