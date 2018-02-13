Çin'de tren istasyonunun girişindeki X-Ray cihazına çantasını koyan kadın, çalınmasından korktuğu için ısrar ederek çantayla beraber makinenin içine girdi.

11 Şubat günü Çin'in Guangdong Eyaleti'nde bulunan Dongguan şehrindeki bir tren istasyonunda gerçekleşen olay, şahit olanlara "yok artık" dedirten cinstendi. İstasyon girişinde güvenlik amaçlı kurulmuş olan x-ray cihazına çantasını veren bir kadın, çantasının çalınmaması için onunla birlikte cihazın içine girdi.

ÇALINMASINDAN KORKTU, ÇANTAYLA BERABER MAKİNEYE GİRDİ

İstasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, makineye güvenmeyen kadının içinden çıktıktan sonra çantasını kontrol ettiği de görüldü. Kadının, X-ray cihazından geçerken makine tarafından kaydedilen görüntüsü de büyük ilgi çekti. Çantasının çalınmasından korkan ve onunla birlike X-ray'e gitmek için ısrar eden kadının makine içindeki silüetini görenler kendilerini gülmekten alamadı.

Kaynak: haberinburada