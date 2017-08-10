CANSU TAŞKIN, SİNAN AKÇIL'I HAYATINDAN ÇIKARDI: ARKADAŞLIĞIMI DA SONLANDIRDIM
Adı Sinan Akçıl ile aşk dedikodularına karışan Cansu Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çıkan aşk haberlerinden sonra Sinan'la arkadaşlığımı da sonlandırıyorum" dedi.
Sinan Akçıl ve Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da birlikte görüntülenmişti. Birbirine sık sık sarılan ve bir hayli samimi olan ikili hakkında "Aşk mı yaşıyorlar?" haberleri çıkmıştı.Tüm bu haberlerden sonra Taşkın'dan sert bir açıklama geldi.
"HERHANGİ BİR İLİŞKİ SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"
Taşkın sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Birkaç gündür hakkında çıkan Sinan Akçıl ile ilgili asılsız haberlere itibar etmeyin. Kendisiyle 2 yıldır arkadaşız. Herhangi bir ilişki söz konusu olmamıştır ve asla olamaz! Çıkan yersiz haberlerden sonra arkadaşlığımı da sonlandırmış bulunuyorum."
İkili böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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