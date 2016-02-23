

Kayseri'de yaşayan lise öğrencisi Cansel K.'nin (18) öğretmeninin cinsel istismarına uğramasının ardından hayatına son vermesi üzerine yetkililer harekete geçti. Öğretmenin açığa alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını hatırlatan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü, okul yönetiminin de açığa alındığını söyledi. Cansel'i ölüme götüren süreç Meclis gündemine de taşındı. Konuyla ilgili soru önergesi veren CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sorumlular hakkında işlem yapılıp yapılmadığını sordu.







Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Bu işin neticede savcılığa ve adliyeye intikal etmiş bir boyutu var. İdari olarak da gerekli soruşturma sürecini başlattık. Okul yönetimini ve o öğretmeni de açığa aldık. Şu an o öğretmen tutuklu" dedi.