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CANSEL'İ İNTİHARA SÜRÜKLEYEN ÖĞRETMEN TAHLİYE OLDU


CANSEL'İ İNTİHARA SÜRÜKLEYEN ÖĞRETMEN TAHLİYE OLDU
Tarih : 12 Nisan 2016, 16:10
Puan Ver : Cansel'i İntihara Sürükleyen Öğretmen Tahliye Oldu(8/10)9


Kayseri'de lise son sınıf öğrencisi Cansel Buse K.'yı cinsel istismarda bulunarak intiharla ölümüne sebep olmak suçundan yargılanan öğretmen Bayram Ö.,  Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında sanık Bayram Ö. hakkındaki üç ayrı suçlamadan beraat etti, müstehcenlik suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bayram Ö., cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.








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