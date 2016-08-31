Canon, EOS 5D ailesinin en yeni üyesini, mükemmel çekimin peşinde olan fotoğrafçılar için tasarladığı, dört gözle beklenen EOS 5D Mark IV'ü ilk kez gözler önüne çıkarttı.



Canon, EOS 5D ailesinin en yeni üyesini, mükemmel çekimin peşinde olan fotoğrafçılar için tasarladığı, dört gözle beklenen EOS 5D Mark IV'ü ilk kez gözler önüne çıkarttı.







Kullanıcılarına hikayeleri anlatma gücü vermesiyle ünlü olan EOS 5D serisi, tarihi boyunca dünyanın en önemli anlarının büyük bir çoğunun yakalanmasına aracılık etti. EOS 5D Mark III modelinin bir takipçisi olan bu fotoğraf makinesi, şimdiye kadar üretilmiş en çok yönlü EOS modeli olması için fotoğrafçılardan geri bildirimler alınarak tasarlandı.



Düşük ışıkta yüksek performans



Geniş bir pozlama enlemine sahip 30,4 megapiksel CMOS sensörü, 7 kare/sn.'lik yüksek çekim hızı, dahili 4K video kaydı ve dahili Wi-Fi ve GPS özellikleriyle bu model, hız ve çözünürlük gücünü mükemmel düşük ışık performansı ve video işlevselliği ile birleştiriyor. EOS 5D Mark IV, yenilikçi Dual Pixel RAW dosya formatına sahip olan ilk EOS fotoğraf makinesi olma özelliğini de taşıyor. Dual Pixel RAW dosya formatı sayesinde fotoğrafçılar post prodüksiyon aşamasında netlik noktasında ayarlama veya düzeltme yaparak, ön plandaki bulanıklığı kaydırarak veya görüntüdeki ışık lekelerini azaltarak çekimlerine ince ayar yapabiliyorlar.



Canon bugün ayrıca bu fotoğraf makinesiyle el ele vererek çalışacak iki yeni yüksek performanslı L serisi lensinin de tanıtımını yaptı: EF 24-105mm f/4L IS II USM ve EF 16-35mm f/2.8L III USM.







Detaydaki şeytan



EOS 5D Mark IV modelinde, en çok parlayan vurgularda ve en karanlık gölgelerde bile detay bakımından çok zengin görüntüler ortaya çıkartan Canon'un yepyeni tam kare 30,4 megapiksel CMOS sensörü kullanıldı. 50 - 102.400 aralığına genişletilebilen 100 - 32.000'lük ISO hızıyla, geniş ışıklandırma çeşitliliğinde görüntü çekimi yapılabiliyor. Güçlendirilmiş parazit işleme algoritmasının düşük ışık altında çekimi çok daha iyi hale getirmesi, onları bekleyen ışıklandırma koşulu ne olursa olsun, dikkatleri üzerine toplayacak haber hikayeleri çekmeleri gereken foto muhabirleri için ideal bir özellikte.



EOS 5D Mark IV'ün 61 nokta geniş alanlı retiküler AF sistemiyle hızlı hareket eden konuların yüzlerini ve rengini takip etmek artık daha kolay. 61 nokta/41 çapraz tip AF noktası daha geniş bir sensör alanını kaplıyor ve vizörlü çekim modunda EV -3 seviyesinde ay ışığı altında veya Canlı Görünüm modunda EV -4 seviyesinde bile odaklanma becerisi sunuyor. EOS 5D Mark IV çok daha yüksek bir hassasiyet seviyesi yakalamanız için 21 çapraz tip dahil 61 noktanın tümüyle tüm telefoto lenslerle f/8 AF'de genişletici kullanabilmeyi sağlıyor. Tüm menülerde komple dokunmatik panel işlemi yapabilen yüksek çözünürlüklü 3,2 inç LCD ekrana, AF noktalarının çabucak seçilmesini sağlayan yeni bir AF “Alan Seçim” tuşu eklendi. Bu fotoğraf makinesinde ayrıca doğru pozlama ve hassas konu takibi ve izlemesi için özel bir DIGIC 6 işlemcili geliştirilmiş 150K RGB+IR ölçüm sensörü de bulunuyor.



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