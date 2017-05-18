CANNES 2017 FİLM FESTİVALİ BAŞLADI: 8 NOKTAYA DİKKAT!
Dünyanın dört bir yanından yıldızlar 70'nci yılını kutlayan dünyanın en prestijli film festivallerinden Cannes'a akıyor.
Julianne Moore, Robert Pattinson, Jake Gyllenhaal and Emma Thompson bu yıl kırmızı halıya ayak basacak ünlüler arasında.
Festival dün akşam Marion Cotillard'ın oynadığı Fransız filmi "Ismael's Ghosts" ile açıldı.
kaynak:bbc
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar