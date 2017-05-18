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cannes 2017 film festivali başladı: 8 noktaya dikkat!

CANNES 2017 FİLM FESTİVALİ BAŞLADI: 8 NOKTAYA DİKKAT!

Dünyanın dört bir yanından yıldızlar 70'nci yılını kutlayan dünyanın en prestijli film festivallerinden Cannes'a akıyor.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 17:22
Puan Ver : Cannes 2017 Film Festivali Başladı: 8 Noktaya Dikkat!(9/10)10


Julianne Moore, Robert Pattinson, Jake Gyllenhaal and Emma Thompson bu yıl kırmızı halıya ayak basacak ünlüler arasında.



Festival dün akşam Marion Cotillard'ın oynadığı Fransız filmi "Ismael's Ghosts" ile açıldı.



 



kaynak:bbc








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