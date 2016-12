Türkiye'de organ bağışı yetersiz olduğu için nakiller akrabalar arasında yapılıyor. Bu alanda böbrek nakillerinde birinci, karaciğer naklinde ise dünya 3.'süyüz...







ZİYNETİ KOCABIYIK







Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, börekte yapılan nakillerin yüzde 80'den fazlasını, karaciğerde ise yüzde 70'den fazlasının canlı donörlerden yapıldığını kaydetti. Bu büyük tecrübenin Türkiye'yi üst sıralara taşıdığını ifade eden Dr. Kahveci, “Şu an canlıdan böbrek naklinde dünyada birinciyiz. Aynı şekilde canlıdan karaciğer naklinde ise üçüncü sırada yer alıyoruz. Böbrek ve karaciğer nakillerinde canlı verici bulunabiliyor. Diğer nakiller için ise bu mümkün değil. Kadavra bulunamadığı için Türkiye'de canlıdan nakillere yönelim oldu” dedi.



2 BİN KİŞİ ORGAN BEKLERKEN ÖLÜYOR



Canlıdan nakilde elde edilen dünya çapındaki başarıya rağmen Türkiye'de organ bağışının yeterli düzeyde olmadığına işaret eden Dr. Kahveci, hâlihazırda Türkiye'de 210 bin kayıtlı bağışçının bulunduğunu belirterek; “Bu rakam ihtiyacımızı karşılamaktan oldukça uzak. Zira her yıl 2 bin kişi uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybediyor. Gelişmiş ülkelerde bağış sistemi iyi olduğu için nakiller çoğunlukla kadavradan yapılıyor. Canlıdan organ naklinde zirveye yerleşen ülkemiz dünyada canlıdan böbrek naklinde birinci, karaciğer naklinde ise 3. sırada. Ancak aynı başarıyı organ bağışında yakalayamadık” diye konuştu.



60 BİN BÖBREK HASTASI DİYALİZDE



Türkiye'de 60 binden fazla son dönem böbrek hastasının diyaliz tedavisi ile hayatlarını sürdürdüğünü vurgulayan Dr. Eyüp Kahveci, bu hastaların her birinin böbrek nakline aday olduğunu anlatarak, “Türkiye'de kronik hastalık yükü diğer ülkelere göre çok fazla. Yaklaşık 500 milyonluk Avrupa Birliği ülkelerinde böbrek bekleyen hasta sayısı 65 bin civarında. 80 milyonluk Türkiye'de ise 23 bin civarında. Bu, bizim ülkemizdeki sağlık sistemi üzerindeki hastalık yükünü gösteriyor. Diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, akciğer hastalığı gibi hastalıkların ülkemizde görülme sıklığının yüksek olması, organ nakline ihtiyacı da artırıyor. Diyabet ve hipertansiyon kendi başına birer kronik hastalıktır. Bütün bu kronik hastalık yükünü hafifletmek için bizim bütüncül önleyici politikalar geliştirmemiz gerekir” dedi.



EN ÇOK ORGAN NAKLİ YAPILAN ÜLKE



Türkiye'de 2015 yılında 3.405 canlıdan 1.147 kadavradan olmak üzere toplam 4.552 nakil gerçekleşti. Bu nakillerden 3.200'ünü (2.534 canlı 670 kadavra) böbrek nakli oluşturdu. Sayılara bakıldığında Türkiye organ naklinde dünyadaki söz sahibi ülkelerden biri hâline geldiği görülüyor.







kaynak:türkiyegazetesi