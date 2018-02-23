CANLI YAYINDA STÜDYO KARIŞTI! BİR ANDA YUMRUKLAŞMAYA BAŞLADILAR
Rusya'da yayın yapan tartışma programında, Ukrayna'daki sivil can kayıpları ile ilgili yapılan tartışma kavgaya döndü. Sunucu ve siyaset bilimci konuk arasında yumruklu kavga çıktı.
Rusya'da yayın yapan N TV televizyon kanalında yayın yapan "Mesto vstreçi" (Buluşma yeri) isimli tartışma programında Ukrayna'daki sivil can kayıpları ile ilgili tartışma kavgaya dönünce sunucu ile bir konuk kavga etti.
KONUĞU DIŞARI ATMAYA ÇALIŞTI
Ukrayna'daki ayrılıkçı Donbas bölgesinde sivil can kayıpların tartışıldığı programda, davetlilerden Andreas Mauer orada 100'ün üzerinde çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu görüşe katılmayan Ukrayna kökenli siyaset bilimci Dmitriy Suvorov ise yüksek ses tonuyla bu açıklamalara itiraz edince program sunucusu Ander Norkin Ukrayna temsilcisini kolundan tutarak dışarı çıkarma girişiminde bulundu.
STÜDYODA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
Sunucunun bu hareketini saldırı olarak algılayan Suvorov karşılık verdi. Böylece Norkin ile Suvorov arasında yumruk yumruğa kavga başladı. Stüdyo bir anda karışırken, diğer konukların araya girmesiyle ortam yumuşadı.
Kaynak: haberinburada
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